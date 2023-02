Séance photo Studio Photo Maeva Jacquet Chantelle Chantelle Catégories d’Évènement: Allier

Allier Chantelle En partenariat avec la SPA de Brugheas. Une séance photo + un tirage 13×18 offert avec votre animal de compagnie en échange de nourriture et d’accessoires pour les protégés du refuge de Brugheas.

Sur réservation. +33 6 42 50 75 65 Studio Photo Maeva Jacquet 19 Grande rue Chantelle

