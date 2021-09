Poitiers Boutique bulle de bien naitre Poitiers, Vienne séance photo Boutique bulle de bien naitre Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

séance photo Boutique bulle de bien naitre, 27 novembre 2021, Poitiers. séance photo

Boutique bulle de bien naitre, le samedi 27 novembre à 14:00

Je vous accueille au magasin Bulle De Bien Naître pour une séance photo de 30 min de votre/vos enfants ou en famille. Pour un cadeau ou pour se faire plaisir tout simplement. Pensez à réserver votre séance, 06 83 80 72 43.

sur réservation, 75 euros la séance

séance photo de 30 min, à Bulle de Bien Naître, 75 euros, 5 tirages Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Boutique bulle de bien naitre Adresse 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Boutique bulle de bien naitre Poitiers