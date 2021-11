Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Séance Photo avec le Père Noël ! Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Séance Photo avec le Père Noël ! Romans-sur-Isère, 18 décembre 2021, Romans-sur-Isère. Séance Photo avec le Père Noël ! Romans-sur-Isère

2021-12-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-18 19:00:00 19:00:00

Romans-sur-Isère Drôme Séance photo avec le Père Noël !

C’est bien le plus important aux yeux des enfants …Vous ne pourrez pas manquer le Chalet du Père Noël avec en son sein, une famille de gnomes et tout à côté, l’indispensable boîte aux lettres.. Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère