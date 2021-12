Villard-sur-Doron Villard-sur-Doron Savoie, Villard-sur-Doron Séance photo avec le Père Noel de Bisanne Villard-sur-Doron Villard-sur-Doron Catégories d’évènement: Savoie

Villard-sur-Doron

Séance photo avec le Père Noel de Bisanne Villard-sur-Doron, 23 décembre 2021

2021-12-23 16:00:00 – 2021-12-23 18:00:00

Villard-sur-Doron Savoie Rencontre et séance photo avec le célèbre grand monsieur à la barbe blanche. Un moment magique à vivre en famille ou entre amis. Une distribution de clémentines et des papillotes est également prévue. Villard-sur-Doron

