. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Rendez-vous pour une nouvelle séance Panic! Cinéma, moment prisé de tous les cinéphages décalés avides d’émotions fortes et de moments festifs présenté par Élodie Denis (autrice et journaliste) Samedi 28 janvier à 20h « Suspiria » de Dario Argento

Suzy, jeune américaine, se rend en Allemagne pour intégrer une prestigieuse école de danse mondialement reconnue. Mais cette école semble révéler bien des mystères, et très vite la pauvre Suzy plonge en plein cauchemar…

En présence d'Élodie Denis (autrice et journaliste) Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris

