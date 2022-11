Séance Panic! Cinéma – « Déjà vu » de Tony Scott Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Séance Panic! Cinéma – « Déjà vu » de Tony Scott Forum des images, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 20h00 à 22h10

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Rendez-vous pour une nouvelle séance Panic! Cinéma, moment prisé de tous les cinéphages décalés avides d’émotions fortes et de moments festifs animé par Karim Debbache, Jeremy Morvan et Gilles Stella ! Pour sa première séance de la saison Panic! Cinéma présente Déjà vu, une œuvre signée Tony Scott, aux allures de Tenet avant l’heure, pyrotechnique et génialement dégénérée. Après un attentat à La Nouvelle Orléans, l’agent Doug Carlin enquête sur l’affaire et rejoint une équipe expérimentale qui a mis au point une invention permettant de voir dans le passé. Présentée par Charlotte Largeron (autrice de Tony Scott on Fire). Forum des images Forum des images 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/panic-cinema-2022-2023/panic-cinema-deja-vu

© CC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse Forum des images Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Séance Panic! Cinéma – « Déjà vu » de Tony Scott Forum des images 2022-11-19 was last modified: by Séance Panic! Cinéma – « Déjà vu » de Tony Scott Forum des images Forum des images 19 novembre 2022 Forum des images Paris Paris

Paris Paris