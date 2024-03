SÉANCE OXYGÈNE MICHEL TONELLI CINÉASTE AVENTURIER CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens, mardi 2 avril 2024.

Radio Présence et Le Cinéma le Régent vous proposent de voir IL DANSE AVEC LES CERFS du cinéaste Michel Tonelli.

Il a filmé aux quatre coins du monde et dans les Pyrénées.

Suivi d’un échange, discussion avec Michel Tonelli.

Quand on le voit, comme ça, en ville, entre les deux rendez-vous d’un homme pressé qui produit ses propres films, on a un peu de mal à imaginer l’autre Michel Tonelli, celui qui peut passer des jours, des semaines parfois, loin de tout, enfermé dans un affût qui lui laisse à peine la place de s’étendre, pour capter les images rares d’une nature sauvage.

Ce Pyrénéen de naissance a depuis toujours pratiqué ce qu’il appelle le cinéma de terrain . Même pendant les dix premières années de sa vie professionnelle où il exerçait comme architecte. La passion du cinéma a fini par prendre toute la place. En 1985, il créé “Blizzard Productions“, un nom qui signe son désir d’aventure et de grands espaces. Il est cinéaste animalier pour Christian Zuber et “Caméra au poing“, Félix Rodriguez de la Fuente et la TVE espagnole puis filme pendant huit années des expéditions sportives et scientifiques dans le monde entier pour les “Carnets de l’Aventure“ et “Ushuaïa“. Il réalise des documentaires ethnologiques sur les indiens d’Amazonie, les Berbères du Haut-Atlas ou les Bushmen du Kalahari, travaille comme cinéaste de guerre avec des organisations humanitaires, sur des conflits que personne ne couvrait Érythrée, Mozambique, Angola, Rwanda en Afrique, mais aussi la Roumanie. Il se consacrera ensuite beaucoup aux animaux de nos Pyrénées dont plusieurs films sur l’Ours. En observant à travers l’oeil de sa caméra tout ce monde du vivant, il en deviendra un specialiste et une réference. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02 23:00:00

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

