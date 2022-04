Séance orthophoniste : “Comment inciter mon enfant à communiquer” – Samedi 16 avril Maison de quartier du Cyprié Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Séance orthophoniste : “Comment inciter mon enfant à communiquer” – Samedi 16 avril Maison de quartier du Cyprié, 16 avril 2022, Balma. Séance orthophoniste : “Comment inciter mon enfant à communiquer” – Samedi 16 avril

Maison de quartier du Cyprié, le samedi 16 avril à 10:00

L’association Enfants Extra-Ordinaires organise une séance avec une orthophoniste pour expliquer comment inciter les enfants autistes à communiquer verbalement ou de manière alternative. Gratuit pour les adhérent

Renseignements

Organisée par l’association Enfants Extra-Ordinaires Maison de quartier du Cyprié 2 esplanade du Cyprié, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00

