Finistre Tréméven Venez observer en toute sécurité une éclipse partielle, accompagnés des observations d’un passionné d’astronomie Thomas Lasbleis !

Des lunettes protectrices vous seront fournis pour observer en toute sécurité ! Sous réserve de la météo. +33 2 98 09 91 16 https://www.matilin.bzh/ Médiathèque L@ Passerelle 6 Place de l’Église Tréméven

