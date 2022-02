Séance Minokino Vanille Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Séance Minokino Vanille Cinéma Favols, 24 février 2022, Carbon-Blanc. Séance Minokino Vanille

Cinéma Favols, le jeudi 24 février à 10:30

Film précédé d’un mini-concert et éveil musical avec Ita et Mickaël. Film dès 5 ans 43min _Animation de Guillaume Lorin_ _Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !_ Séance Minokino Vanille Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T10:30:00 2022-02-24T12:00:00

Catégories d'évènement: Carbon-Blanc, Gironde

Lieu Cinéma Favols
Adresse Carbon-Blanc
Ville Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde