Jeudi 21 avril à 10h30 : Film précédé d’un conte en musique par Chloé Bidou de la Cie Un jour pour jouer. Avec douceur, suivez la transformation d’un petit chat tout endormi en un tigre à la faim de loup… LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE All, Fr, GB / 42min / dès 4 ans Programme de 4 films d’animations Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Séance Minokino “Le tigre qui s’invita pour le thé” Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

