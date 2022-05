Séance Lecture – Yoga

Les séances s'appuient sur la lecture d'une histoire tirée d'un album, il peut s'agir d'un conte ou d'une histoire avec un thème spécifique (le courage, la peur, la différence, grandir …). En suivant le fil conducteur de l'histoire, il est proposé aux enfants différentes postures de yoga adaptées à leur âge. Séances à 10h pour les 3/5 ans et à 11h pour les 6/10 ans. Informations et inscriptions par mail ou téléphone.

