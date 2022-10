Séance lecture – Semaine en Famille La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Svres

Deux-Svres La Mothe-Saint-Héray EUR Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Séance lecture

Jeudi 27 octobre à 10h30 à la médiathèque de La Mothe Saint Héray En famille

Gratuit Inscriptions au 05 49 05 35 85 / 07 77 14 87 14 Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Séance lecture

