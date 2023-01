Séance Jeux de Société pour adultes Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

2023-01-15 14:00:00 – 2023-01-15 17:00:00

Bouches-du-Rhône EUR La Ludothèque de Puyricard et l’Association Jeux en Scène 13 proposent des séances de jeux de société les dimanches après-midi de 14h à 17h. Ouvert à tous à partir de 10 ans : ados, familles, seniors, entre amis ou en solo, du néophyte au joueur confirmé ! Au programme : jeux de cartes, de plateaux, d’enquêtes, de stratégie, d’escape, d’ambiance… Ouvert à tous à partir de 10 ans : Ados, familles, seniors, entre amis ou en solo, du néophyte au joueur confirmé ! +33 4 42 92 10 80 Ludothèque Le Cerf Volant Ludothèque Le Cerf Volant 50 Avenue De la Touloubre Aix-en-Provence

