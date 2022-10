Séance jeune public « Le petit peuple du potager » au Cinéma La Brèche, 5 novembre 2022, .

Séance jeune public « Le petit peuple du potager » au Cinéma La Brèche



2022-11-05 14:15:00 – 2022-11-05

5.8 5.8 EUR Le petit peuple du potager – 51mn

Documentaire – Réalisé par Guilaine Bergeret et Rémi Rappe – Dès 6 ans

En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous découvrons des milliers de vies minuscules qui s’organisent comme dans une microsociété : insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre au sein du potager.

Séance « Mois du Doc » – Film + rencontre + goûter

Projection suivie d’une rencontre avec le co-réalisateur Rémi Rappe et d’une collation.

Le film est accompagné par CINA et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine.

Le petit peuple du potager – 51mn

Documentaire – Réalisé par Guilaine Bergeret et Rémi Rappe – Dès 6 ans

En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous découvrons des milliers de vies minuscules qui s’organisent comme dans une microsociété : insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre au sein du potager.

Séance « Mois du Doc » – Film + rencontre + goûter

Projection suivie d’une rencontre avec le co-réalisateur Rémi Rappe et d’une collation.

Le film est accompagné par CINA et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine.

Cinéma La Brèche.

dernière mise à jour : 2022-10-14 par