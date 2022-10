Séance jeune public « Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend poue être heureux? » au Cinéma La Brèche, 31 octobre 2022, .

Séance jeune public « Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend poue être heureux? » au Cinéma La Brèche



2022-10-31 – 2022-10-31

Le petit Nicolas – qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? – 1h22

Animation – Réalisé par Amandine Fredon, Benjamin Massoubre – Dès 6 ans

Penchés sur une large feuille blanche quelque part à Paris, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Ciné-goûter + atelier

Toi aussi, anime ton petit Nicolas ! Atelier création de jeux optiques autour du personnage de Sempé & Goscinny et goûter offert dans le hall du cinéma dès 16h. Projection du film à 16h45.

Cinéma la Brèche.

