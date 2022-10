Séance Hatha Yoga – Semaine en Famille

Séance Hatha Yoga – Semaine en Famille, 29 octobre 2022, . Séance Hatha Yoga – Semaine en Famille



2022-10-29 10:30:00 – 2022-10-29 EUR Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Séance Hatha Yoga

Samedi 29 octobre à 10h30 à l’accueil Chat Perché à Lezay Carine Guidet (formée en Hatha Yoga auprès de la fédération française de Hath Yoga) vous propose une séance Yoga, outil permettant de relier le corps et le mental ; de se reconnecter avec soi-même et de reprendre aussi bien la maitrise de son corps, sa mobilité, flexibilité et stabilité sur les différents plans de l’espace, que la maitrise de sa respiration et le contrôle des pensées, de l’esprit. Dès 6 ans

Gratuit Inscriptions au 05 49 29 58 41 Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Séance Hatha Yoga

Samedi 29 octobre à 10h30 à l’accueil Chat Perché à Lezay

Dès 6 ans

Gratuit Inscriptions au 05 49 29 58 41 dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville