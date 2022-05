Séance gratuite de cinéma en plein air à Parentis en Born Parentis-en-Born, 31 juillet 2022, Parentis-en-Born.

Séance gratuite de cinéma en plein air à Parentis en Born Parentis-en-Born

2022-07-31 22:00:00 – 2022-07-31

Parentis-en-Born Landes

EUR 0 0 Le succès des séances de cinéma en plein air en période estivale ne se dément pas d’année en année.

Regarder un film sous les étoiles par une chaude soirée d’été, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus

délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune

collègue, le prometteur OSS 1001.

Confiseries et boissons sur place.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, plaids pour les plus frileux !

+33 5 58 78 20 96

Cinéma Le Renoir

Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-04-28 par