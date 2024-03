Séance exceptionnelle du film « Stars 80 » en version karaoké à l’UGC Cyrano UGC Cyrano Versailles, vendredi 28 juin 2024.

Séance exceptionnelle du film « Stars 80 » en version karaoké à l’UGC Cyrano Venez chanter sur les plus grands tubes des années 80. Des surprises, des animations et des cadeaux vous attendent. Vendredi 28 juin, 20h00 UGC Cyrano Réservation fortement recommandée. Tarifs classiques de la salle : 6.50 € moins de 14 ans, 8.70 € moins de 26 ans et 11.90 € tarif normal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-28T20:00:00+02:00 – 2024-06-28T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-28T20:00:00+02:00 – 2024-06-28T23:30:00+02:00

Redévouvrez le film en version Karaoké sur grand écran.

Réservation fortement recommandée.

Venez dans votre plus belle tenue.

UGC Cyrano 7, rue Rameau – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

