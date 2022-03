SÉANCE EXCEPTIONNELLE ★ DEBOUT LES FEMMES ! ★ Kino Ciné, 8 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

À partir de **20h**, **Vendredi 08 Avril**, rejoignez-nous au **Kino Ciné** du Campus Pont-de-Bois pour une **séance exceptionnelle** ! Projection du film «**Debout les Femmes !**» de François Ruffin et Gilles Perret. La projection suivie d’un **échange avec le public**. Événement en partenariat avec les associations **APEL**, **Fakir** et **HeForShe**. // **100 PREMIÈRES PLACES OFFERTES** // **DEBOUT LES FEMMES ! :** ” Mais qui m’a mis cette tête de con ? ” Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier “road-movie parlementaire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… NUM | 1h25 VF De François Ruffin et Gilles Perret Genre : Documentaire Nationalité : Français _______________________________________ **Tarifs habituels :** (100 premières places offertes) Plein : 6 € Réduit (étudiant.e.s, RSA, personnels UdL…) : 5 € Pass Culture accepté. Carte Bleue acceptée. Événement ouvert à tous·tes et accessible aux personnes à mobilité réduite. ______________________________ Le Kino Ciné Université de Lille – Campus Pont de Bois Rue du barreau 59650 Villeneuve d’Ascq [www.kino-cine.com](http://www.kino-cine.com) 03.20.41.61.43 [contact@kino-cine.com](mailto:contact@kino-cine.com)

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



