Héloïse dans le miroir Jeanne Lorne | ENSAV | France | 2019 | 18 min | VF Héloïse dans le miroir est belle comme le chemin qui l'amène vers la mer. Un film qui ne s'est pas fait Giovanni D'Onofrio | 2019 | 18 min | VF L'histoire d'un film et d'un amour perdus… Séance suivie d'un échange avec les réalisateurs et Jean-Louis Dufour, directeur de l'ENSAV. Présenté et animé par nicolas Potin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-12T15:00:00 2020-11-12T17:00:00

