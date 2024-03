Séance enfant « SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR » L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois, mercredi 13 mars 2024.

Séance enfant « SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR » L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Nous proposons exceptionnellement une séance pour les enfants d’un très joli film d’animation, dès 6 ans.

SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR

De Benoit Chieux. Durée 1h20.

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

Bande-annonce https://youtu.be/1hvhVK9utYo?feature=shared

+ d’infos www.etoilecinema.com 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:15:00

fin : 2024-03-13 15:45:00

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Séance enfant « SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR » Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION CÔTE-D’OR