Séance du film LE LOUP D’OR DE BALOLÉ – Les Jeudis de Chroma / En présence de la réalisatrice Chloé Aïcha Boro Cinéma Le Royal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Séance du film LE LOUP D’OR DE BALOLÉ – Les Jeudis de Chroma / En présence de la réalisatrice Chloé Aïcha Boro Cinéma Le Royal, 28 avril 2022, Le Mans. Séance du film LE LOUP D’OR DE BALOLÉ – Les Jeudis de Chroma / En présence de la réalisatrice Chloé Aïcha Boro

Cinéma Le Royal, le jeudi 28 avril à 20:00

LE LOUP D’OR DE BALOLÉ Réalisé par CHLOÉ AÏCHA BORO Burkina Faso / France – 2019 – 65 min En présence de la réalisatrice Chloé AÏcha Boro Synopsis : Au cœur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dans une carrière de granit, près de 2.500 personnes, hommes, femmes et enfants, travaillent dans des conditions inhumaines pour trouver les faibles ressources qui leur permettent de survivre au quotidien… Une population d’esclaves modernes, exploités par des vendeurs de pierre souvent peu scrupuleux, et qui vit en marge d’une société qui refuse de les voir. Le film propose une immersion dans la vie de ces milliers de travailleurs qui ont reconstitué une sorte de “ville dans la ville” où ils nourrissent malgré tout l’espoir d’une vie meilleure. Au cœur de Ouagadougou, dans une carrière de granit, près de 2.500 personnes, hommes, femmes et enfants cassent les blocs en petits éclats pour un salaire de misère… Cinéma Le Royal 409 avenue Geneslay Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Cinéma Le Royal Adresse 409 avenue Geneslay Ville Le Mans lieuville Cinéma Le Royal Le Mans Departement Sarthe

Cinéma Le Royal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Séance du film LE LOUP D’OR DE BALOLÉ – Les Jeudis de Chroma / En présence de la réalisatrice Chloé Aïcha Boro Cinéma Le Royal 2022-04-28 was last modified: by Séance du film LE LOUP D’OR DE BALOLÉ – Les Jeudis de Chroma / En présence de la réalisatrice Chloé Aïcha Boro Cinéma Le Royal Cinéma Le Royal 28 avril 2022 Cinéma Le Royal Le Mans le mans

Le Mans Sarthe