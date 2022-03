Séance du film D’AGATA LIMITE(S) – Les Jeudis de Chroma / En partenariat avec Les Photographiques Cinéma Le Royal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Séance du film D’AGATA LIMITE(S) – Les Jeudis de Chroma / En partenariat avec Les Photographiques Cinéma Le Royal, 24 mars 2022, Le Mans. Séance du film D’AGATA LIMITE(S) – Les Jeudis de Chroma / En partenariat avec Les Photographiques

Cinéma Le Royal, le jeudi 24 mars à 20:00

D’AGATA LIMITE(S) Réalisé par Franck Landron France – 2019 – 79 min En partenariat avec Les Photographiques Synopsys : Pendant six ans Franck Landron a mis ses pas dans ceux du grand photographe de l’Agence Manum Antoine d’Agata, en suivant l’artiste jusqu’aux bords du monde, au plus près de son travail afin d’essayer de comprendre ce que pouvaient être les mécanismes de la création. Pendant six ans Franck Landron a mis ses pas dans ceux du grand photographe de l’Agence Manum Antoine d’Agata, en suivant l’artiste jusqu’aux bords du monde, au plus près de son travail… Cinéma Le Royal 409 avenue Geneslay Le Mans Sarthe

