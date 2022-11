Séance d’Initiation au « Home Organizing » Chassigny-sous-Dun Chassigny-sous-Dun Catégories d’évènement: Chassigny-sous-Dun

2022-12-05 09:00:00 – 2022-12-05 12:00:00

Sane-et-Loire Chassigny-sous-Dun 20 20 EUR Venez vous initier au Home-Organising avec D’Home-In-O !

Mes petites offres de Noël pour vous :

-> 20€ par personne au lieu de 25€ !

-> Venez accompagné et ne payez que 18€ par personne !

Sur inscription avant le 03/12/2022 uniquement et sous réserve d’au moins 4 inscriptions. Vous ne supportez plus le désordre quotidien ?

Vous perdez pied dans vos lessives ?

Vous passez d’une corvée à l’autre sans jamais en voir le bout ?

Il est grand temps de faire appel à une professionnelle du rangement d’habitations !

Si vous hésitez à faire appel à une Home-Organiser, commencez par venir en rencontrer une lors d’une conférence !

Cela sera l’occasion de découvrir ce qui se cache derrière les termes : Désencombrement, Office-Organising, Home-Management, Routines quotidiennes… L’atelier dure 3 heures en moyenne, il se présente sous forme d’un diaporama animé par mes soins avec gaîté et énergie ! Un atelier découverte ? Pour apprendre quoi ?

• Présentation générale du Home Organising : pourquoi ce métier a-t-il été créé récemment ?

• Quel est votre profil ? Plutôt conservateur/trice, perfectionniste, sentimental(e) ? Les 13 profiles-types vous aideront à vous situer et à comprendre vos comportements ou ceux des membres de votre famille.

• Se mettre à ranger, oui mais comment ? Par quoi commencer ? Quelle méthode adopter ? Et quel est l’équipement de base pour un rangement efficace ?

• Quelques trucs et astuces que vous devez connaître avant de démarrer ce grand travail de désencombrement.

• Présentation rapide des services proposé par D’Home-In-O

dhio@riseup.net +33 7 81 10 84 21 https://collinbrionnais.fr/independant/page/57/browaeys_nathalie

