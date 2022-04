Séance d’initiation au golf Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le golf de Lancieux vous propose des séances d'initiations gratuites. Inscriptions et renseignements par téléphone. Dimanche 10 avril 2022 – De 10h à 12h ou de 14h à 16h – Golf Gaea golflancieux@gaea.fr +33 2 96 86 31 42 http://www.gaea.fr/

