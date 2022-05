Séance d’initiation à la taille d’été Parc Beauséjour Mandres-les-Roses Catégories d’évènement: Mandres-les-Roses

Parc Beauséjour, le samedi 4 juin à 14:00

Le samedi 4 juin 2022 à 14h au verger du parc de Beauséjour l’association des “Jardiniers de Beauséjour” organise avec le concours des “Croqueurs de pommes de Brie et Gâtinais” une séance d’initiation à la taille d’été, dite taille en vert des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pêchers, framboisiers). Cette taille fait suite à la taille d’hiver. Elle permet de corriger les dégâts qui peuvent être causés par des gelées printanières, et assure le bon entretien d’un verger. Tous les conseils utiles aux jardiniers seront donnés sans restriction. Visite sur rendez-vous : [[jardiniers-beausejour@laposte.net](mailto:jardiniers-beausejour@laposte.net)](mailto:jardiniers-beausejour@laposte.net) –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00

