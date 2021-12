Rennes Évènement en ligne Ille-et-Vilaine, Rennes Séance d’information / Les clés de la réo Évènement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Évènement en ligne, le mercredi 2 février 2022 à 12:00

MERCREDI 02 FEVRIER (12H-13H) —————————– Venez découvrir les dispositifs existants et déterminer, avec l’aide de l’intervenant, LA filière qui vous correspond. ### Objectifs * Faire émerger différentes pistes d’orientation. * Connaître les possibilités de changement de filière à l’Université de Rennes 1 et à l’Université Rennes 2. * Anticiper les procédures et les démarches à accomplir. * S’informer des dispositifs de réorientation au semestre 2. _Cet atelier est réservé aux étudiants en première année à l’université._ [**> Cliquez ici pour participer <** **Code secret : 420985**](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92650215020) Participez à la réunion Zoom (Code secret : 400697) « J’ai un doute sur ma formation » : depuis la rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? Savez-vous que vous pouvez encore changer de filière au second semestre ? Évènement en ligne 1 rue de la Borderie Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

