Hauts de Bienne Jura EUR Vous avez un projet de travaux pour 2022 ?

Venez piocher des infos à cette séance sur les aides à la rénovation énergétique. Les discussions pourront se poursuivre à l’issue de la réunion autour d’un verre. Jeudi 7 avril 2022, salle d’honneur de la mairie de Morez à 18h. secretariat@mairie-morez.fr +33 3 84 33 10 11 Vous avez un projet de travaux pour 2022 ?

