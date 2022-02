Séance d’essais Rallye de Dieppe Auppegard Auppegard Catégories d’évènement: Auppegard

Seine-Maritime

Séance d’essais Rallye de Dieppe Auppegard, 5 mars 2022, Auppegard. Séance d’essais Rallye de Dieppe Auppegard

2022-03-05 08:00:00 08:00:00 – 2022-03-05 18:30:00 18:30:00

Auppegard Seine-Maritime Auppegard Attention – COMPLET !

L’ASA Pays de Dieppe propose aux participants une séance d’essais à Auppegard le samedi 5 mars !

Vérifications de 8h à 10h, séance d’essais de 10h à 12h30 et 14h à 18h30. Restauration et buvette sur place.

La demande d’engagement devra impérativement arriver avant le SAMEDI 26 FEVRIER 2022 délai de rigueur. Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. Le nombre de participants est limité à 35 au maximum. Attention – COMPLET !

L’ASA Pays de Dieppe propose aux participants une séance d’essais à Auppegard le samedi 5 mars !

Vérifications de 8h à 10h, séance d’essais de 10h à 12h30 et 14h à 18h30. Restauration et buvette sur place.

La demande… asapaysdedieppe.poppy@orange.fr +33 6 10 67 72 95 http://asapaysdedieppe.free.fr/ Attention – COMPLET !

L’ASA Pays de Dieppe propose aux participants une séance d’essais à Auppegard le samedi 5 mars !

Vérifications de 8h à 10h, séance d’essais de 10h à 12h30 et 14h à 18h30. Restauration et buvette sur place.

La demande d’engagement devra impérativement arriver avant le SAMEDI 26 FEVRIER 2022 délai de rigueur. Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. Le nombre de participants est limité à 35 au maximum. Auppegard

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Auppegard, Seine-Maritime Autres Lieu Auppegard Adresse Ville Auppegard lieuville Auppegard Departement Seine-Maritime

Auppegard Auppegard Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auppegard/

Séance d’essais Rallye de Dieppe Auppegard 2022-03-05 was last modified: by Séance d’essais Rallye de Dieppe Auppegard Auppegard 5 mars 2022 Auppegard seine-maritime

Auppegard Seine-Maritime