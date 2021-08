Couargues Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Cher, Couargues Séance d’essai 7/11 ans Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Couargues Catégories d’évènement: Cher

Prévent 18300 couargues, 4 route de la chapelle, le mardi 14 septembre à 17:15

Au programme, initiation musicale pour les élèves du CE1 à la 6ème autour de la fanfare. Pratique collective avec des vrais instruments, mais adaptés aux enfants. Saxo, clarinette, flute, trombone, tuba … Les instruments sont fournis par l’association. Attentiion, places limitées à 10 enfants. Veuillez réserver.

Sur réservation.

