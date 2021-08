Couargues Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Cher, Couargues Séance d’essai 3/6 ans Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Couargues Catégories d’évènement: Cher

Couargues

Séance d’essai 3/6 ans Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle, 13 septembre 2021, Couargues. Séance d’essai 3/6 ans

Prévent 18300 couargues, 4 route de la chapelle, le lundi 13 septembre à 17:15

Attention, places limitées à 8 enfants scolarisés en maternelle ou IEF. Veuillez réserver.

Sur réservation.

Jardin Musical. Séance gratuite avant inscription pour faire connaissance. Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Couargues Couargues Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T17:15:00 2021-09-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Couargues Autres Lieu Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Adresse Couargues Ville Couargues lieuville Prévent 18300 couargues,4 route de la chapelle Couargues