Le samedi 6 novembre 2021

de 16h à 20h30

gratuit

Le CWB|Paris vous accueille pour une après-midi en compagnie de Christine Aventin et Aurélie Faure, autour d’une oeuvre de Astrid Lindgren. Ateliers et performance au programme ! Pour en finir avec une histoire de la littérature sexiste, chaque mois, les Parleuses organisent une séance de bouche à oreilles pour propager le matrimoine littéraire, en proposant à une autrice contemporaine de se faire passeuse de l’œuvre d’une autrice historique. Chaque séance s’articule autour d’un atelier d’écriture, basé sur les textes de l’autrice historique choisie pour la séance, d’un atelier de lecture par arpentage et d’une performance inédite. Pour cette 24e séance – et deuxième au Centre Wallonie-Bruxelles, après une présentation d’Yvonne Sterk par Milady Renoir en 2019 – c’est l’autrice Astrid Lindgren qui sera mise à l’honneur par l’autrice contemporaine belge Christine Aventin. Dans son dernier livre, Feminispunk, publié aux éditions Zones, cette dernière s’inspire en effet de Pippi Långstrump – ou Fifi Brindacier – pour inventer le terrain de jeu d’un féminisme hors- norme et irrécupérable. 2 ateliers en simultanés: Atelier d’écriture (2h) avec Christine Aventin à 16h30 Atelier de lecture par arpentage (2h) avec Aurélie Olivier à 16h30 19h : Performance de Christine Aventin, qui fera l’objet d’un podcast Animations -> Lecture / Rencontre Théâtre du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

