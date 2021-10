Paris Bibliothèque Marguerite Audoux île de France, Paris SÉANCE DES ENFANTS Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

SÉANCE DES ENFANTS Bibliothèque Marguerite Audoux, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 16h à 17h30

Le mercredi 3 novembre 2021

de 16h à 17h30

Projection de films Pendant les vacances scolaires chaque mercredi, les enfants sont invités à la projection d’un film à la bibliothèque. Séances à 16h, les mercredis 27 octobre et 3 novembre. Programme et âge disponible à la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Spectacles -> Projection Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3, 11 : Arts et Métiers (339m) 3 : Temple (399m)

Contact : Bibliothèque Marguerite Audoux 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr http://margueritetlesbibliothecaires.tumblr.com/ Spectacles -> Projection Bibliothèques;Enfants

2021-10-27T16:00:00+02:00_2021-10-27T17:30:00+02:00;2021-11-03T16:00:00+01:00_2021-11-03T17:30:00+01:00

