Séance Dédicaces par l’auteur de Lovely Elsa Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gundershoffen

Séance Dédicaces par l’auteur de Lovely Elsa Gundershoffen, 9 juillet 2022, Gundershoffen. Séance Dédicaces par l’auteur de Lovely Elsa

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

2022-07-09 14:00:00 – 2022-07-09 17:00:00 Gundershoffen

Bas-Rhin EUR Le 9 Juillet de 14h à 17h, rencontrez Jean Baeumlin – le Papa de Lovely Elsa lors d’une séance de dédicaces à La Fabrique à Bretzels ! Le 9 Juillet de 14h à 17h, rencontrez Jean Baeumlin – le Papa de Lovely Elsa lors d’une séance de dédicaces à La Fabrique à Bretzels ! Gundershoffen

dernière mise à jour : 2022-06-25 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gundershoffen Autres Lieu Gundershoffen Adresse 14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau Ville Gundershoffen lieuville Gundershoffen Departement Bas-Rhin

Gundershoffen Gundershoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gundershoffen/

Séance Dédicaces par l’auteur de Lovely Elsa Gundershoffen 2022-07-09 was last modified: by Séance Dédicaces par l’auteur de Lovely Elsa Gundershoffen Gundershoffen 9 juillet 2022 14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

Gundershoffen Bas-Rhin