Séance dédicaces Gérard Fusil
25 février 2022
SAINT-LARY-SOULAN Librairie Bleu et Aure

2022-02-25 17:00:00 – 2022-02-25 19:00:00

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Librairie Bleu et Aure Séance de dédicaces Gérard Fusil.

“Aller où personne ne va” – Du journalisme à l’aventure.

Pour les auditeurs d’Europe 1, il a été la voix du bout du monde toujours partie à l’aventure. Pour les passionnés de défis sportifs, il est celui qui a créé le Raid Gauloises ou battu le record de la traversée de l’Atlantique à la voile en 1981. À travers son métier, ses hobbies et ses créations d’évènements, il s’est taillé une réputation internationale dans le monde de l’aventure. +33 6 23 45 35 77 Librairie Bleu et Aure SAINT-LARY-SOULAN Librairie Bleu et Aure Saint-Lary-Soulan

