Mamers Sarthe Mamers Une série de crimes inédite, dans la capitale du Saosnois ? Oui, mais totalement sortie de l’imagination de Bertrand Arbogast.

L’auteur vient de publier, en juillet 2021, Meurtres à Mamers. Le deuxième opus de sa série « Sur les toits ».

Laissez vous transporter dans cette enquête au décor mamertin !

Venez le rencontrer à La Maison de la Presse à Mamers de 10h à 12h.

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Maison de la Presse 12, place Carnot Ville Mamers lieuville 48.35006#0.3691