Séance dédicaces de Vincent Joineau Cadillac, 29 janvier 2022, Cadillac.

Séance dédicaces de Vincent Joineau Office de tourisme 2 rue du Cros Cadillac

2022-01-29 10:00:00 – 2022-01-29 12:00:00 Office de tourisme 2 rue du Cros

Cadillac Gironde

EUR Séance dédicaces des deux nouveaux ouvrages de Vincent Joineau, chercheur à l’université de Bordeaux Montaigne :

– « 1834, l’exilé du fleuve » tel est le titre de cette bande dessinée qui incite le lecteur à dénouer une intrigue, tout en se plongeant dans le paysage de la Garonne. L’intrigue de cet album de 100 pages, s’inspirant d’un meurtre qui s’est déroulé à Langon en 1906, a été volontairement transposée par Vincent, en 1834 entre La Réole et Bordeaux, pour mieux faire apprécier au public, le patrimoine paysager, fluvial et portuaire de la Garonne.

– « Garonne d’hier et d’aujourd’hui » est le titre de ce livre qui comportera 62 binômes de photos de la Garonne et des communes la longeant, entre La Réole et Beautiran.

+33 5 56 62 12 92

Le Républicain

