Séance dédicaces du roman « Quelques mots d’amour » de la romancière Catherine Armessen à la Boutique des Créateurs le samedi 12 février de 15 h à 17 h 30. Après avoir écrit des contes pour enfants, Catherine Armessen est passée à la littérature pour adultes en écrivant des nouvelles avant de se lancer dans l’aventure du roman. Venez découvrir son univers. Entrée libre

Voir https://boutique-des-createurs.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T16:30:00

