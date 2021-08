Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Séance dédicace Nan Aurousseau – Thierry Michaud Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Séance dédicace Nan Aurousseau – Thierry Michaud 2021-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-28 12:00:00 12:00:00

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule Dédicace suivie d’une conférence-débat sur l’écriture de roman de 14h30 à 16h30 salle art média cour des bénédictins. Dédicaces des ouvrages Grizzly, la serpe rouge et tout a une fin. +33 4 70 45 41 96 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

