Séance dédicace et Showroom artistique Eygalières, samedi 9 mars 2024.

Séance dédicace de la famille Maclennan, accompagnée d’un showroom artistique à Eygalières, samedi 9 mars de 15h à 20h !

Les frères et soeurs Maclennan, Joanna la photographe et Oliver l’écrivain vous convient dans leur studio à Eygalières, 2874 route de la Gare, pour célébrer la sortie de leur livre en français « Living Wild, une nouvelle vie en pleine nature ».



Une sélection de photographies, oeuvres d’art et antiquités vous attendront également.



15h 20h Rencontre et dédicace

17h30 20h Apéro .

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 20:00:00

2874 route de la Gare

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

