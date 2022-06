Séance dédicace de Marc Desaubliaux à Sedan SEDAN Catégories d’évènement: Ardennes

Séance dédicace de Marc Desaubliaux à Sedan, 9 juillet 2022 09:30, SEDAN. « Un homme sans volonté » est le nouveau roman de l’auteur à succès Marc Desaubliaux. L’auteur dédicacera et présentera son œuvre au sein de la librairie Carnot à Sedan le samedi 09 juillet de 9h30 à 12h00. Après le phénomène littéraire « Un été anglais », Marc Desaubliaux dévoile son dernier roman « Un homme sans volonté » aux éditions des auteurs des livres. Un roman sombre et dérangeant où l’auteur ose avec brio le récit d’une solitude décrite à vif, au plus près d’une âme dont le seul désir est de se perdre dans les méandres des interdits… Quand l’âme est indécise… Elle se meurt. Informations sur la séance de dédicace : Librairie Carnot – 14 rue Carnot 08200 Sedan – Samedi 09 juillet 2022 – de 9h30 à 12h00. Synopsis du livre «Je m’ennuie depuis toujours. Une vie toute tracée avec des règles. Des conversations répétitives. Les semaines durent des siècles. Jamais je n’ai réussi à trouver la moindre issue à cette mort lente. J’ai pourtant essayé par la violence et la peinture, mais ça n’a rien donné. Un manque de volonté ? Ou le poids écrasant des conventions ? Je regarde les autres vivre et s’amuser… Je n’appartiens pas à leur monde. Je ne sais toujours pas qui je suis. J’ai bien un nom, un corps, mais qu’y a-t-il à l’intérieur ? Des courants contraires m’entraînent dans un sens puis dans un autre. Je ne suis même pas devenu vieux, car je n’ai jamais été jeune. Ma solitude augmente quand il y a du monde autour de moi. Je vis à côté d’eux. Des paroles sortent de ma bouche, ce ne sont pas les bonnes. Celles que je voudrais dire demeurent collées au fond de ma gorge. Alors je fais l’acteur et j’attends… La solitude… Et le pire, celle qui sera toujours la même au moment de mourir ».

Détails Heure : 09:30 - 12:00 Catégories d'évènement: Ardennes, Sedan

Lieu Librairie Carnot Adresse 14 rue Carnot Ville SEDAN Organisateur Des auteurs des livres Tarif Gratuit

