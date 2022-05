Séance dédicace de Julia Brandon pour « Les passagers » Marseille (13009) Catégories d’évènement: Bouche du Rhône

Marseille 9e Arrondissement

Séance dédicace de Julia Brandon pour « Les passagers », 11 juin 2022 10:00, Marseille (13009). Julia Brandon, une auteure Marseillaise, présentera son roman fantastique « Les passagers » le samedi 11 juin, . Pour l’amour de sa fille, il voyagera à travers le temps… Après avoir écrit plusieurs nouvelles dont certaines récompensées, Julia Brandon allie sa passion pour la littérature et son admiration pour le cinéma fantastique en donnant naissance à premier roman « Les passagers ». Un véritable voyage dans le temps, alliant chagrin, pouvoir et organisations secrètes… Une histoire prenante, pleine d’émotions dans laquelle les lecteurs de romans fantastiques se laisseront prendre au voyage. Informations sur la dédicace : Samedi 11 Juin – de 10h à 17h30 – E.Leclerc de Sormiou : Zac Baou de Sormiou, Chem. du Roy d’Espagne, 13009 Marseille. Synopsis du livre : Gustave est un homme déchiré depuis la mort de Nejma, sa fille, décédée d’une prétendue noyade à l’âge de 5 ans. Fou de chagrin, il souhaite la sauver en utilisant des confiseries magiques qui permettent de voyager dans le temps. Félix, quant à lui, est un adolescent de 14 ans qui ne trouve pas sa place au sein de sa propre famille. Alors qu’il se découvre des capacités extraordinaires, Gustave l’initie au monde secret des élus dont il fait lui aussi partie, et tous deux nouent une relation de profonde confiance… Ressources – Biographie de l’auteur : https://julia-brandon.fr/auteur/ – Site de l’auteur : https://julia-brandon.fr/

Détails Heure : 10:00 - 17:00
Site : https://julia-brandon.fr/
Lieu E.Leclerc Sormiou
Adresse Zac Baou de Sormiou, Chem. du Roy d'Espagne
Ville Marseille (13009)

E.Leclerc Sormiou Marseille (13009)

