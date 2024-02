Séance dédicace à la FNAC de La Gorgue de Christian VIDAL Magasin FNAC avenue des aulnes 59253 La gorgue La Gorgue, samedi 23 mars 2024.

Séance dédicace à la FNAC de La Gorgue de Christian VIDAL Magasin FNAC avenue des aulnes 59253 La gorgue La Gorgue Samedi 23 mars, 14h00

Après un bac agricole suivi de l’Ecole Nationale d’Industrie Laitière de La Roche sur Foron (ENIL, haute-savoie) auquel s’ajoute un petit parcours en philosophie à l’unversité de Lille III et un passage conséquent par l’IPA IAE de Lille en gestion des entreprises, Christian VIDAL devient chargé d’enquête marketing en free lance. En 2000, il rejoint le saint des saints de l’interprofession publicitaire en devenant consultant terrain du CESP ( centre d’études des supports publicitaires), organisme spécialisé dans la mesure d’audience. En 2007, dans le flox du développement de l’internet, il crée la start-up « Néoconso » , tout à la fois aussi éphèmère que profitable.

Si l’on remonte le temps de sa scolarité, Christian est un élève moyen doué en tout, personne ne remarque chez lui sa propension à l’écriture. Il se retrouve honorablement classé mais n’a jamais su obtenir rien d’autre qu’un seul premier prix dans le primaire : en éducation religieuse ! Ce qui le poursuivra toute sa vie dans une longue quête spirituelle non dépourvue d’humour.

Jusqu’à 45 ans, il déchire tout ce qu’il écrit. Mais lisant et relisant Lacan, se déclenche en lui le virus de l’écriture. Il annone souvent : « je n’ai pas choisi la poésie, c’est elle qui m’est tombée dessus », et cela vaut mieux que la mélancolie, même si Victor Hugo a pu dire que c’était là le bonheur d’être triste. Aujourd’hui son éditeur dit de lui : il a un style d’une légèreté inhabituelle propre à conquérir ses lecteurs».

En mars 2020, Xtian né un 9 mars sous le signe des Poissons, prend sa retraite le 1er Avril! Ceci ne s’invente pas! Lorsque le confinement pour cause de Covid arrive, il est en plein déménagement de Lille à Lestrem. Il passe ainsi d’un logement de 30m² avec 4 m² de terrasse du quartier de Lille Bois-Blancs à un T3 de 65m² avec 30m² de jardin. Le confinement devient alors une explosion de textes écrits en matin d’aube claire sur banc de briques rouges , accompagné d’un café. Un silence a lieu alors, comme une écoute de la « terre intérieure » et en chapelure d’un monde un peu fou qui prend enfin le temps de s’arrêter. Il en ressort : « Ecoute quand la terre parle »Mots clés : Bien-être – Humour – Confinement – Sérénité et Poésie !

