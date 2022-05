Séance dédiace de Stéphane Bigeard pour son roman “De l’ombre à la lumière du nord” Calais Catégories d’évènement: Calais

Pas-de-Calais

Séance dédiace de Stéphane Bigeard pour son roman “De l’ombre à la lumière du nord”, 4 juin 2022 15:00, Calais. Stéphane Bigeard a dévoilé son roman « De l’ombre à la lumière du nord » aux éditions Jet d’encre et le dédicacera le 4 juin prochain au stade de l’Épopée de Calais avant le match de gala entre les légendes du Rc Lens et le variétés Club de France. Au sein de son roman, il dévoile les coulisses de la technique de management qu’il a mit en place en 1998, lorsque qu’il a aidé le regretté coach Daniel Leclercq à mener l’équipe du RC LENS (club de football des Charbons Ardents dans son roman) au titre de champion de France de football en 1998. A noter une préface de Gervais Martel. Une technique de management inédite qui a mené à l’épopée fantastique d’un club de football… A l’occasion du match de Gala opposant l’équipe des légendes du RC Lens et le Variétés Club de France le 4 juin prochain au stade l’Épopée à Calais, en faveur de l’association la Chance aux enfants, Stéphane Bigeard présentera et dédicacera son roman. Synopsis du livre En 1998, le club de football des Charbons Ardents remporte pour la première fois de son histoire le titre de Champion de France. Comment cette attachante équipe du Nord est-elle passée de l’ombre à la lumière ? Au rythme d’une saison légendaire, plongez dans les coulisses d’une incroyable aventure humaine et sportive. Aux côtés du « Menhir », entraîneur de légende, et d’Axel, conseiller aux méthodes managériales surprenantes, découvrez les clés du succès qui ont permis aux petits de devenir grands… Ressources -Site de l’auteur : https://www.stephane-bigeard.com/

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d'évènement: Calais, Pas-de-Calais Site : http://stephane-bigeard.com/ Lieu Stade de l'Épopée Adresse Rue François Mauriac Calais Ville Calais

