SEANCE DECOUVERTE MARCHE NORDIQUE LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE Domaine de Saint-Cloud, 4 septembre 2021, Saint-Cloud.

SEANCE DECOUVERTE MARCHE NORDIQUE LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Domaine de Saint-Cloud, le samedi 4 septembre à 09:15

La Marche Nordique, est une activité accessible à toutes et tous quel que soit son niveau et sa condition physique elle se pratique de façon régulière en groupe encadré par un entraineur diplômé. La Marche Nordique permet de : – Améliorer vos capacités physiques : une augmentation de l’endurance, un renforcement musculaire, coordination et équilibre ; – Augmenter votre capital santé : amélioration des capacités cardio-respiratoires, renforcement osseux ; – Affiner votre silhouette : dépense énergétique accrue, diminution de la masse grasse ; – Prendre du temps pour vous, activité de détente en plein air, convivialité et évasion, diminution du stress. samedi 4 septembre 9h15 – 11h30 Parc de Saint Cloud – entrée côté Musée de Sèvres 2 à 3 créneaux par semaine, renseignements sur notre site : aviaclubathletisme.fr

Entrée libre,

L’Avia Club Athlétisme, vous propose de prendre du temps pour vous et de nous rejoindre pour une activité de détente en plein air, convivialité et évasion, diminution du stress.

Domaine de Saint-Cloud Parc de Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:15:00 2021-09-04T11:30:00