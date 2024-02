Séance découverte Kallax (jeu d’un créateur) Boutique Parkage Pertuis, samedi 24 février 2024.

Séance découverte Kallax (jeu d’un créateur) Boutique Parkage Pertuis Vaucluse

Bonjour à tous !

Venez faire une partie de Planet Unknown et repartez avec une planète exclusive Charybde!

Que ce soit pour découvrir le jeu, jouer avec d’autres personnes que votre groupe habituel ou juste pour tenter de gagner le bon d’achat en récupérant la planète exclusive, cet évènement est fait pour vous !



Voici les lots du tournoi si 6 joueurs

Chaque participant repartira avec une planète exclusive Charybde !

Le gagnant de la partie repartira avec un bon d’achat de 10€ !





Développez une planète inconnue à l’aide de polyominos. A chaque tour, placez une tuile de développement sur votre planète. Les tuiles comportent deux des six terrains qui représentent l’infrastructure nécessaire pour soutenir la vie sur la planète. Augmentez vos pistes de ressources pour compléter un maximum de lignes et de colonnes sur votre planète pour marquer des points de victoire.



Jeu en simultané, pas de temps d’attente entre les joueurs !



Une base spatiale de répartition de tuiles entre les joueurs (plateau tournant modulable unique)



Jouez avec la même combinaison ou avec l’une des 7 corporations et l’une des 7 planètes différentes à coloniser pour jouer de manière asymétrique.



En espérant vous voir nombreux, si vous avez des questions l’équipe de la boutique se fera une joie de vous répondre ! EUR.

Boutique Parkage 176 Place mirabeau

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur pertuis@parkage.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 13:30:00

fin : 2024-02-24



