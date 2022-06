Séance découverte et stage Modelage Patine et Emaillage Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Espace Nouveau Siècle Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Cliquez sur la photo ci-dessus et faite défiler pour visualiser la galerie photos. Retrouvez plus d’infos sur www.domitille-arnout.com Du 4 au 6 juin 2022.

Du 4 juillet au 2 septembre 2022.

Du 22 octobre au 5 novembre 2022.

Du 17 au 31 décembre 2022. Possibilité de stages durant les vacances organisés en 1/2 journée et animé par Domitille ARNOUT Sculpteur

A partir de 170€ /semaine. Séances découvertes autour de la terre sur des petits sujets ( Animaux ex…Chiens, chats, phoques , pots, fleurs, petits personnages etc…) à partir de 40 € par pers par demi-journée à partager sur réservation en famille si vous le souhaitez. Adultes, adolescents et enfants (à partir de 4 ans)

Des stages ou séances découvertes pour des groupes ainsi que pour les anniversaires sont aussi proposés hors vacances scolaires ou le week-end Possibilité de carte cadeau pour tous pour une ou plusieurs séances ou un stage complet . La carte est valable 6 mois. Domitille ARNOUT

