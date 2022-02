Séance découverte et jeux à la Médiathèque Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Séance découverte et jeux à la Médiathèque Thouars, 15 avril 2022, Thouars. À la Médiathèque 20 Boulevard Bergeon Thouars

Amaury, de la ludothèque de Thouars interviendra à la médiathèque tout l'après-midi, autour de sélections de jeux. Venez jouer seul(e) ou en famille !

