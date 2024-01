Séance d’écoute – rencontre : Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Mémorial de la Shoah Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. A partir de 17 ans. gratuit

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme, et la haine anti-LGBT+

Une série documentaire podcast d’Illana Weizman, réalisée et produite par Chahut Média – Carole Harari et David Brun-Lambert, 2023.

Diffusion des épisodes 3 et 4 (durée : 48 min).

Cette série audio vise à saisir les enjeux contemporains de la lutte contre l’antisémitisme. En compagnie d’artistes, d’intellectuels, de chercheurs ou encore de militants, la sociologue Illana Weizman questionne les expériences juives et l’hostilité subie par cette population. L’épisode 3, « T’es Juif ? J’aurais pas dit ! », explore l’expérience antisémite au niveau intime, tandis que l’épisode 4, « Luttes antiracistes : ensemble sinon rien », crée des ponts entre des histoires vécues par différentes minorités et esquisse un horizon des convergences dans la lutte contre toutes les formes de racisme.

En présence d’Hanna Assouline, photographe, journaliste, fondatrice de l’association Les guerrières de la paix, de Jonathan Hayoun,

auteur et réalisateur, et d’Illana Weizman, sociologue, autrice et militante féministe.

Animée par Aïda N’Diaye, enseignante et philosophe.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

Contact : +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/qui-a-peur-des-juifs-antisemitisme-la-tentation-perpetuelle

À gauche, ©Sarah Salazar. Au centre et à droite, libre de droit.